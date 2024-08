Ginasta dos EUA perde medalha de bronze após recurso da Federação da Romênia

CAS considerou acréscimo em nota de Jordan Chiles como ilegal e romena Ana Barbosu ficou com bronze no solo da ginástica artística

A reviravolta no pódio de ginástica artística das Olimpíadas de Paris continua. Depois do recurso da Federação da Romênia pela medalha de bronze, a atleta Ana Barbosu, que terminou na quarta posição, ficou com o terceiro lugar. Assim, a norte-americana Jordan Chiles ficou sem a medalha.

Em audiência neste sábado (10), a Corte Arbitral do Esporte (CAS) considerou que o acréscimo de 0.100 concedido à nota de Chiles foi irregular. O recurso foi pedido pela delegação dos Estados Unidos e aumentou a pontuação da ginasta, que superou as notas das atletas da Romênia.

Segundo o tribunal, a irregularidade se deu porque a delegação norte-americana apresentou o pedido após o prazo indicado no regulamento, que é de um minuto após o anúncio da nota das ginastas.

A Federação de Ginástica dos Estados Unidos lamentou a decisão. “Estamos devastados ​​com a decisão da Corte Arbitral do Esporte. A investigação sobre o valor de dificuldade da rotina de exercícios de solo de Jordan Chiles foi apresentada de boa-fé. Durante todo o processo de recurso, a Jordan foi alvo de ataques consistentes, total e extremamente prejudiciais nas redes sociais. Nenhum atleta deveria ser submetido a tal tratamento”, disse, em nota, a entidade.

A mudança não altera as pontuações de Rebeca Andrade e Simone Biles, ouro e prata na prova, respectivamente.

*Com informações do Metrópoles