Ana Patrícia explica briga com canadense na final do vôlei de praia

Uma briga entre Ana Patrícia e Brandie Wilkerson roubou a cena do jogo nas Olimpíadas de Paris

Uma discussão entre a jogadora brasileira Ana Patrícia e a canadense Brandie Wilkerson foi um dos destaques da disputa pelo ouro no vôlei de praia feminino em Paris, na sexta-feira (9). A briga entre elas teve dedo no rosto, intervenção da arbitragem e DJ selando a paz entre as equipes.

A partida estava 15 x 10 para as brasileiras, quando o árbitro anotou um ponto para o Canadá e voltou atrás para corrigir e dar para o Brasil. Ana Patrícia se irritou com a comemoração canadense e foi para perto da rede cobrar Brandie, que negou qualquer tipo de provocação.

A briga esquentou e o árbitro apareceu para acalmar os ânimos. Momento antes da partida recomeçar, o DJ da quadra na Torre Eiffel entrou no clima e, para descontrair, colocou Imagine, de John Lennon, para tocar.

“Foi uma situação de jogo. Ela gritou primeiro, eu realmente me senti incomodada. Eu repeti o que ela fez, o que a irritou. Acabou que a situação descontrolou um pouquinho ali. Mas depois da música deu certo (risos). Todo mundo riu, as meninas riram, é isso, gente. É jogo, acontece. Depois da partida, já era só paz e amor de novo. A gente queria muito ganhar”, destaca Ana Patrícia.

A vitória deu ao Brasil a oitava medalha no vôlei de praia feminino em Olimpíadas. Canadá ficou com a prata e a Suíça com o Bronze.

*Com informações do Metrópoles