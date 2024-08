Justiça do AM ordena despejo do salão de Djidja Cardoso

A Justiça do Amazonas determinou que uma unidade do salão Belle Femme, de propriedade da família da ex-sinhazinha do Garantido Djijda Cardoso, seja despejada por falta de pagamento do aluguel, em Manaus.

O estabelecimento comercial está no nome da ex-empresária, que morreu em maio deste ano, vítima de overdose de cetamina.

Segundo a decisão, o valor da dívida atualizado ultrapassa R$ 76 mil e é maior que o eventual caução referente aos três últimos meses de aluguel, totalizado em R$ 21 mil. Por conta disso, a Justiça decidiu pelo despejo do estabelecimento do local.

O documento também deu um prazo de 15 dias para desocupação voluntária do espaço. Para que possam permanecer no local, é necessário pagar o valor da dívida no mesmo período.

Caso Djijda

O delegado Cícero Túlio, responsável pelo caso que investiga a família da ex-sinhazinha do Garantido Djidja Cardoso, afirmou que vítimas da seita criada por Cleusimar e Ademar Cardoso, mãe e irmão de Djidja, respectivamente, foram mantidas em cárcere privado.

De acordo com declaração de Túlio ao jornal O Globo, as vítimas teriam ficado “despidas por vários dias”, seriam abusadas sexualmente e obrigadas a fazer uso de substâncias alucinógenas.

“Diversas pessoas já foram ouvidas no curso da investigação. Duas pessoas relataram fatos criminosos que levam a crer na possibilidade prática de estupro de vulnerável. Inclusive, com a possibilidade de ter acontecido um aborto com uma dessas garotas”, afirma o delegado.

Cleusimar, mãe de Djidja, e Ademar, irmão da ex-sinhá, foram presos por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Ele é acusado tambem de estupro.

Segundo a polícia, a ex-companheira de Ademar seria uma das vítimas da seita comandada pela família e “Pai, Mãe, Vida”. A organização religiosa fazia uso de cetamina, uma droga com efeitos alucinógenos.

“Ao longo das investigações, tomamos conhecimento de que Ademar também foi responsável pelo aborto de uma ex-companheira sua, que era obrigada a usar a droga e sofria abuso sexual quando estava fora de si”, apontou o delegado.

O local onde as vítimas haviam sido mantidas — o mesmo onde a família morava — tinha “cheiro de podridão”, com centenas de seringas e doses da droga espalhadas pelo local.