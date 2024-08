PF solicitará informações de caixas-pretas de avião que caiu em Vinhedo para perícia

A Polícia Federal (PF) informou que vai solicitar as informações das caixas-pretas da aeronave da Voepass que caiu em Vinhedo, na última sexta-feira (9), ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos (Cenipa).

Fontes ligadas à investigação dizem que os dados também devem passar por análise pericial.

As caixas-pretas chegaram ao laboratório do Cenipa, em Brasília, na manhã de sábado (10).

Os equipamentos já estão em análise por especialistas. O centro é ligado à Força Aérea Brasileira (FAB), que deve divulgar um relatório preliminar em até 30 dias.

No caso da PF, a perícia apura possíveis causas e crimes no acidente. De acordo com os investigadores, a conclusão deve demorar “meses”.

A corporação enviou dez peritos criminais federais especializados em identificação de vítimas de desastres, acidentes aéreos e crimes com complexidade para atuar na coleta de informações, em Vinhedo (SP).

As equipes usaram equipamentos de laser e scanner 3D para mapear os vestígios do acidente. As tecnologias permitiram o início da perícia ainda na noite de sexta-feira, mesmo sem tanta iluminação no local.

Os peritos tinham pressa, já que havia a operação prioritária de resgate dos corpos e mais integrantes das forças públicas precisavam atuar na área, o que modificaria o local do acidente.

Com as imagens coletadas e informações das caixas-pretas, a PF pretende entender a “dinâmica do acidente”. As filmagens feitas por pessoas que viram o momento da queda da aeronave também podem auxiliar a entender o que aconteceu.

Um dos peritos afirmou à CNN, por exemplo, que a forma com que a cabine da aeronave ficou “achatada” é compatível com a “queda vertical” ou “parafuso chato”, relevada por imagens divulgadas na internet.

*Com informações da CNN Brasil