SP tem a menor temperatura do ano; Campos do Jordão registrou -1,4°C

A capital paulista bateu novo recorde de temperatura mínima neste domingo (11). O registro, de 4,3°C ocorreu na estação meteorológica de Parelheiros-Marsilac, no extremo sul.

Já no interior, a menor temperatura foi em Campos do Jordão, na região da Serra da Mantiqueira, que marcou −1,4°C, às 3h.

Na última quinta (8), a Defesa Civil da capital paulista decretou estado de alerta para as baixas temperaturas.

Próximos dias

Segundo o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), a tendência para os próximos dias é de que a temperatura caia ainda mais.

A tendência para os próximos dias é de quebra de recorde de temperatura mínima, com a permanência de uma forte massa de ar frio, conforme informou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). Não há previsão de chuva.

Na segunda-feira (12), o dia deve iniciar com os termômetros na casa dos 9°C e a máxima fica em 19°C. No dia seguinte, a mínima cai para 6°C e o frio se mantém ao longo do dia. A máxima ficará em 16°C.

Na quarta (14), a capital deve registrar a menor mínima da semana, se mantendo na casa dos 4°C e com máxima de 18°C. Entre a quinta (15) e a sexta (16), os termômetros sobem e as temperaturas ficam com mínimas de 10°C e 14° e máximas de 14° e 21°C, respectivamente.

Essa onda de frio que passa pelo país, pode ser explicada devido a um novo ciclone extratropical que se formou em alto mar.

Segundo a Climatempo, a combinação da formação do ciclone em alto mar com a atuação de uma alta pressão sobre o país dá origem à massa de ar polar, que criará um “corredor de vento”, impulsionando ventos gelados e derrubando a temperatura significativamente.

Previsão do tempo no Brasil

Sul

Neste domingo, o sol deve variar com poucas nuvens ao longo do dia em toda a região Sul e não há previsão de chuva para nenhum dos estados, exceto no extremo sul gaúcho.

Em áreas que fazem divisa com o Uruguai, a circulação de umidade gerada pela formação de um centro de baixa pressão sobre o oceano deve contribuir para a ocorrência de chuvisco entre o fim da tarde e à noite.

Sudeste

No Sudeste, também predomina o tempo estável sobre a maioria das áreas, exceto no norte do Espírito Santo, que deve ter chuvas fracas ao longo do dia, devido a ventos marítimos.

Nas demais regiões, o sol deve aparecer entre nuvens.

Também haverá condições para geada em áreas da serra da Mantiqueira, entre o sul de Minas Gerais e a região do Vale do Paraíba em São Paulo.

Centro-Oeste

A região central do Brasil também deve ter tempo firme e sem previsão de chuva. Já o sol deve variar entre pouco ou nenhuma nebulosidade durante o dia.

Em áreas mais ao norte do Mato Grosso do Sul, será perceptível uma elevação significativa das temperaturas, mas, a condição se mantém amena.

No centro e sul do Mato Grosso do Sul, ainda há circulação de ar frio que deve impedir o aumento das temperaturas. Nessas áreas, mantém-se a sensação de frio, e as manhãs devem seguir apresentando índices significativamente baixos.

Nordeste

No Nordeste, os ventos marítimos devem estimular a formação de nuvens carregadas de chuva sobre parte da costa leste. Haverá condições de chuva fraca sobre o leste da Bahia e de Sergipe, além da região entre a costa do Recife (PE) e de Natal (RN).

Na capital do Maranhão, São Luís, deve chover no período da tarde.

Por outro lado, em áreas do interior de Alagoas, Ceará e Piauí, o tempo segue estável e sem condições para ocorrência de chuva.

Norte

No Norte, as instabilidades ganham força sobre a região, o que favorece a ocorrência de pancadas de chuva sobre todo o centro e norte do Pará, do Amazonas, além do Amapá e em Roraima, com condições para chuva se intensificando em alguns intervalos, que devem ser seguidas por eventuais rajadas de vento e descargas elétricas.

*Com informações da CNN Brasil