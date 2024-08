Papa Francisco pede orações para vítimas do acidente aéreo em SP

Caso ocorrido no interior de São Paulo com aeronave da Voepass é o sexto mais letal da história da aviação brasileira

Em gesto de solidariedade, o Papa Francisco pediu orações para as vítimas do acidente em Vinhedo, no interior de São Paulo, que deixou 62 mortos. O Corpo de Bombeiros já terminou o resgate dos corpos e os trabalhos seguem neste domingo (11) no Instituto Médico Legal (IML) da capital para identificar as vítimas.

Na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa disse “oremos também pelas vítimas do trágico acidente aéreo no Brasil”, relembrando ainda o recente marco de 79 anos do incidente da bomba atômica contra as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki.

As preces também alcançaram o Oriente Médio, região que ainda se encontra em conflito.

Queda de avião em Vinhedo

Por causa do impacto da queda e do fogo, os peritos devem levar dias para conseguir identificar algumas vítimas.

As caixas-pretas foram recolhidas e já estão nas mãos dos investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Os materiais chegaram a Brasília no sábado (10) e foram encaminhados pela Força Aérea Brasileira (FAB). As caixas do voo 2283 foram encontradas em meio aos destroços no início da noite do dia do acidente – sexta (9).

O material será crucial para desvendar os motivos pelo qual o ATR 72-500 que despencou 4 mil metros em um minuto.

*Com informações da CNN Brasil