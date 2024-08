Fumaça deixa qualidade do ar ‘péssima’ na Zona Sul de Manaus

A fumaça que encobriu a cidade de Manaus nas primeiras horas deste domingo (11), ficou mais intensa nos bairros da Zona Sul da capital amazonense.

De acordo com o Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (APP Selva), bairros como Morro da Liberdade, Distrito Industrial, Colônia Olivera Machado e Vila Buriti, são algumas das áreas mais afetadas pela fumaça.

Foto: APP Selva

Com a qualidade do ar considerada péssima, a preocupação de especialistas é voltada à saúde dos amazonenses, já que esse é o segundo dia seguido que a cidade amanhece nessas condições.

Saúde

A fumaça gerada pelas queimadas representa uma séria ameaça à saúde pública. De acordo com o pneumologista Dr. David Luniere, a inalação de partículas tóxicas pode agravar doenças respiratórias, especialmente em crianças, idosos e pessoas com condições pré-existentes, como asma e bronquite.

“Os principais efeitos na saúde respiratória são problemas de tosse, sensação de falta de ar, dor ou desconforto torácico, com sensação de aperto no peito. Em pessoas que já têm doença respiratória ou predisposição, isso vai levar a uma exacerbação dos seus sintomas com a necessidade de idas ao pronto-socorro ou otimização da terapia de uso habitual, inalatória ou oral”, explicou o pneumologista.

Segundo o especialista, os grupos mais vulneráveis aos efeitos da fumaça são crianças, idosos, ou aquelas pessoas que já têm doença respiratória. ”Sejam elas doenças crônicas, como a asma, ou até mesmo outras doenças como bronquiectasias, fibroses pulmonares, fibroses císticas, entre outras, que levam a uma alteração da anatomia do pulmão”, completa David, que recomenda uso de máscara.

“Se for na rua tem que usar máscara. Se a pessoa estiver dentro de um carro, de um automóvel ou no ônibus, procurar sempre manter as janelas fechadas. Se for no carro, manter o ar-condicionado ligado, sempre com a opção de recircular o ar interno do carro para que a fumaça de fora não adentre o veículo. É importante também salientar que o paciente, ele em casa ou no trabalho, deve procurar manter as janelas fechadas, a porta fechada, para que o ar da rua não adentre ao ambiente. Mas, se o ar daquele ambiente já tiver sido contaminado, a fumaça já tiver entrado, ele tem que fazer o oposto. Ele tem que abrir as janelas, abrir as portas, ligar um ventilador, fazer o ar circular”, esclareceu.