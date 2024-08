Ibama destaca ações de prevenção e combate aos incêndios florestais no Amazonas

Órgão informou que haverá reforço no número de brigadistas nesta próxima semana

O Ibama informou, neste domingo (11), que está atuando no combate e prevenção de incêndios florestais no Amazonas.

De acordo com o órgão, hoje atuam 110 brigadistas, sendo que a maior parte deles atua no sul do estado. A expectativa é que na próxima semana, ocorra um reforço de 40 brigadistas, totalizando 160 profissionais.

A Lei Complementar 140/2011 define Terras Indígenas como área de competência federal para a proteção do meio ambiente impondo à União e ao Ibama atuar nas áreas federais em que licencia tais atividades (Terras Indígenas) com extensão para Assentamentos Federais de forma supletiva.

*Com informações da assessoria