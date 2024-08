Influencer com câncer terminal anuncia gravidez de primeiro filho

A influenciadora brasileira Isabel Veloso, de 18 anos, anunciou a primeira gravidez pelo Instagram. O casal escolheu um porta-retrato com a imagem de um ultrassom. “Baby’s coming”. Casada com Lucas Borba, a jovem ganhou fama nas redes sociais ao revelar que vive com câncer terminal.

“Os teus olhos viram o meu embrião; todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir’ ‭‭Salmos‬ ‭139‬:‭16‬. Amo vocês”, legendou.

Nos comentários da publicação, muitas pessoas celebraram a notícia. “Que notícia maravilhosa”, disse a atriz Marianna Santos. “Que lindooo, parabéns vocês merecem toda felicidade do mundo, e antes que os julgadores falem titica, quem tem que saber são eles e os médicos da Izabel, simples assim”, declarou outra seguidora. “Milagres acontecem o tempo todo”, celebrou outra.

Com câncer terminal, Isabel Veloso revela novo diagnóstico

A influenciadora Isabel Veloso, que compartilha com os seguidores a rotina contra o câncer terminal nas redes sociais, revelou, nesse sábado (10), que recebeu um novo diagnóstico. Após realizar exames médicos, a jovem, de 18 anos, descobriu que está com nódulos nos dois seios.

“Tive uma consulta hoje e foram notados dois nódulos no meu seio, um em cada seio. O médico acredita que é benigno, mas eu vou fazer um ultrassom para confirmar alguma coisa e investigar”, relatou Isabela, nos Stories do Instagram.

Apesar do diagnóstico, a influenciadora está confiante. “Ele [o médico] acredita que não é nada. Querendo ou não, fiquei preocupada. Mas, enfim, vai dar tudo certo e é isso. Eu vou dormir agora”.

Em janeiro, Isabela recebeu o prognóstico de que teria apenas seis meses de vida. No entanto, ela começou a fazer um tratamento com o uso de canabidiol, que acabou ajudando na contenção do crescimento do tumor (Linfoma de Hodgkin). Desde então, a expectativa de vida está se estendendo aos poucos.

*Com informações do Metrópoles