Verdureiro é morto após se desentender com ‘Neném’ na Zona Leste de Manaus

Suspeito do crime foi preso em flagrante

Um comerciante identificado como Daniel Alves da Silva, de 35 anos, foi morto a facadas na rua Dr. Galeno, do bairro do Zumbi, Zona Leste de Manaus, neste domingo (11).

Segundo a Polícia Militar, Daniel era comerciante e trabalhava vendendo verduras, quando se desentendeu com o suspeito. Testemunhas informaram que o ‘Neném’ costuma fazer brincadeiras constrangedoras com os profissionais da área, e isso ocasionou a discussão entre as partes.

O suspeito saiu do lado, mas retornou armado com uma faca, e acabou atingindo o peito de Daniel. A vítima morreu na hora.

Os policiais fizeram buscas na área e encontraram o suspeito, que foi preso em flagrante. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).