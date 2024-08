Motociclista morre após tentar fazer retorno proibido no Tarumã, em Manaus

Um motociclista morreu após ser atingido por um carro no momento que tentava fazer um retorno proibido no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, neste domingo (11).

Segundo a polícia, a vítima pilotava uma moto, quando tentou fazer um retorno em local proibido, e acabou atingido por um carro modelo SUV elétrico.

Com o impacto, o homem acabou sendo arremessado, morrendo ainda no local. O motorista do carro foi levado ao 19º Distrito Integrado de Polícia para o procedimento cabível. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.