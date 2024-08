Escritor amazonense Márcio Souza morre aos 78 anos em Manaus

O escritor e dramaturgo Márcio Souza morreu na madrugada desta segunda-feira (12). De acordo com a família e produção do autor, Márcio passou mal na noite de domingo e foi para um Serviço de Pronto Atendimento (SPA), em Manaus. Ele teve crise de diabete e, antes de partir, teve uma parada respiratória.

O governador Wilson Lima lamentou a morte do escritor e decretou luto oficial de três dias no estado.

“Também jornalista e cineasta, Marcio Souza deixa um imenso e rico legado para a literatura brasileira, sendo um dos grandes nomes da Cultura do Amazonas e do Brasil” escreveu.

O prefeito de Manaus, David Almeida também lamentou a morte de Márcio.

“Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento do escritor e dramaturgo amazonense. Márcio Souza foi referência na literatura, no cinema e teatro, nas artes em geral, deixando um grande legado de obras. Que Deus conforte o coração de familiares e amigos, na certeza do reencontro no retorno de Jesus Cristo”, disse o prefeito.

Trajetória

Nascido em Manaus em 1946, Márcio Souza, estudou Ciências Sociais na Universidade de São Paulo (USP) e escreveu grandes obras literárias como Galvez, O Imperador do Acre; A Caligrafia de Deus; Lealdade, pelo qual recebeu o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), em 1997; e Mad Maria, seu livro de maior destaque e que deu origem à minissérie de mesmo nome, de Benedito Ruy Barbosa, produzida pela TV Globo em 2005.

Márcio Souza também teve destaque como cineasta e dirigiu o filme A Selva. Ele foi, ainda, professor assistente na Universidade de Berkeley e escritor residente nas universidades de Stanford, Austin e Dartmouth, além de ter sido diretor da Biblioteca Nacional e presidente da Funarte. Atualmente, atuava como diretor da Biblioteca Pública do Amazonas e ocupava a cadeira de nº 25 da Academia Amazonense de Letras.