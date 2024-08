Corpo é encontrado boiando em lago na Zona Leste de Manaus

De acordo com informações de testemunhas, o corpo foi achado por moradores da região que acionaram a polícia.

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando em um lago no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus, na manhã desta segunda-feira (12).

De acordo com informações de testemunhas, o corpo foi achado por moradores da região que acionaram a polícia.

Por conta do local, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para ajudar na remoção do corpo, que foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil deve investigar o caso.