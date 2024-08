Divulgada lista de isentos de pagamento para o Vestibular e SIS da UEA; confira

A lista dos candidatos beneficiados com a isenção de pagamento da taxa de inscrição para o Vestibular 2024, acesso 2025, e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) foi divulgada nesta segunda-feira (12/08), no portal da instituição (www.uea.edu.br).

O período para recursos será de 13 a 14 de agosto, com divulgação do resultado da análise no dia 19 de agosto, pelo portal da UEA.

Inscrições

As inscrições seguem até o dia 29 de agosto de 2024, com término às 17h (horário de Manaus). O boleto de inscrição poderá ser pago até 30 de agosto de 2024, mas deve ser impresso durante o período de inscrição, na data limite de 29 de agosto de 2024. O valor é de R$ 100 para o Vestibular e R$ 70 para o SIS.

Esta será a primeira edição do Vestibular e SIS estabelecida pela Lei nº 6.898, de maio de 2024, que regula as vagas oferecidas em concursos de vestibulares da UEA, com 50% das vagas destinadas a alunos do estado do Amazonas.

Link da lista de isenção do Vestibular: https://www.vunesp.com.br/UEAM2401

Link da lista de isenção do SIS: https://www.vunesp.com.br/UEAM2402