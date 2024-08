Garota de programa é suspeita de sequestrar e manter cliente em cárcere privado

Uma garota de programa de 25 anos é suspeita de sequestrar e manter um cliente de 28 anos, em cárcere privado, após obrigar a vítima a “arranjar” R$ 10 mil para ela. O caso ocorreu na noite de sábado (10), em Tangará da Serra, no Mato Grosso. A mulher ainda estava acompanhada de um outro homem de 23 anos.

Segundo informações da polícia, o caso aconteceu por volta das 21h40. O homem havia combinado um programa com a suspeita no valor de R$ 540, na casa dela.

Após o ato sexual, ela exigiu que ele pagasse a quantia de R$ 2 mil. Em determinado momento o outro acusado apareceu na residência e passou a exigir R$ 10 mil, caso contrário, iria quebrar um braço ou uma perna da vítima.

De acordo com relatos da vítima, o casal afirmava que iria acionar o Comando Vermelho, caso o dinheiro não fosse entregue. Com isso, a vítima começou a pedir dinheiro aos familiares, inclusive a um policial militar, que acionou as equipes.

Ao chegar no local, os policiais viram a vítima saindo correndo, desesperada, pela porta da frente que havia sido destrancada pela suspeita. Na residência havia uma máquina de passar cartão e facas sobre a mesa.

O casal foi preso e levado à Delegacia para os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil acompanha o caso.

*Com informações RD News