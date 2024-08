Jovem admite que fingiu estar com câncer para conseguir doações

Após ser alvo de investigação a jovem brasileira Laís Basílio, de 23 anos, que reside na Irlanda e fez uma campanha de arrecadação para financiar seu tratamento de câncer na medula veio a público para admitir que, na verdade, ela nunca esteve doente.

As suspeitas começaram após a advogada Gabriela Cruz, brasileira que mora na Irlanda há 9 anos, revelar que a história de Laís possuía algumas inconsistências, durante sua participação do podcast Talkeando.

Cruz, que também ajudou no engajamento da campanha para arrecadar ajuda financeira para o tratamento de Laís, conta que começou a suspeitar da história da brasileira, após flagrá-la em um pub irlandês tomando chope enquanto supostamente tratava o câncer. Além disso, ao longo de sua campanha de arrecadação, descobriu-se que todas fotos que Laís postava do hospital não eram dela e, sim, tiradas da internet.

Entenda o caso

A partir de dezembro de 2023, a campanha começou a circular na internet. Laís dizia precisar de um transplante urgentemente, devido ao seu diagnóstico. Ela ainda fez uma publicação meses depois dizendo que o transplante havia sido feito.

Depois disso, ela conseguiu arrecadar 5.890 euros (R$ 35.267,71, na cotação atual) apenas por meio das vaquinhas online, além de doações feitas via Pix em seu nome.

Ela também disse que, após receber diagnóstico, perdeu o emprego e não tinha como se sustentar no país europeu. Após as suspeitas virem à tona, a jovem reconheceu que toda história foi inventada e que “ela fez tudo sozinha”

“Nenhum familiar meu, que esteve ao meu lado diariamente todo esse tempo, está envolvido nisso”, disse Laís

A jovem completa no vídeo divulgado em seu perfil no Instagram, que está fora do ar, que vai procurar ajuda psicológica, “mas antes precisa arcar com as consequências de seus atos”.

A publicação, que não está mais disponível, recebeu diversos comentários com críticas:

“O que você fez foi muito cruel, muito sério! Foi um desrespeito, uma afronta a todos nós que estamos na luta contra o câncer! Você não tem noção do quanto as suas ações atingiram o nosso emocional! Deus queira que você nunca tenha um câncer… Você precisa de tratamento psiquiátrico e psicológico… Você foi longe demais”, disse

Além disso, Laís foi criticada por diversas pessoas nas redes sociais.

*Com informações SBT News