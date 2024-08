Estreia de ‘Baré Fiction’ leva trilha sonora de Quentin Tarantino ao Teatro Amazonas

Dando continuidade a programação especial da Série Encontro das Águas, em comemoração aos seus 10 anos, durante os dias 13 e 14 de agosto acontece a estreia do espetáculo “Bare Fiction”.

O show é uma produção do Balé Folclórico do Amazonas, que se unirá à Orquestra de Câmara do Amazonas, ao Madrigal do Amazonas e à Banda All Star para uma apresentação que promete encantar os fãs de cinema e música.

Com a direção musical e regência do maestro Marcelo de Jesus, o público poderá reviver momentos inesquecíveis das trilhas sonoras de filmes como “Pulp Fiction”, “Cães de Aluguel”, “Kill Bill”, “Django Livre” e “Os Oito Odiados”.

Com um repertório que passeia pelos maiores sucessos de Tarantino, a apresentação no Teatro Amazonas se destaca por unir a dramaticidade da música clássica com a energia do cinema contemporâneo, em um formato inovador e acessível.

A classificação do espetáculo é livre, convidando famílias e espectadores de todas as idades a participarem dessa experiência cultural única.

Os ingressos para “Baré Fiction” podem ser adquiridos online através do site www.shopingressos.com.br. A expectativa é de casa cheia para os dois dias de apresentação, que prometem marcar a Série Encontro das Águas e reafirmar seu compromisso em trazer espetáculos que integram a tradição e a inovação cultural.

Segundo a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, será uma noite em que música, dança e cinema se encontram de forma surpreendente, transportando o público diretamente para o universo vibrante e estilizado de Quentin Tarantino.

*Com informações da assessoria