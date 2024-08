Rio Negro desce mais 12 centímetros em Manaus e chega a 23,87 metros

O Porto de Manaus divulgou, nesta segunda-feira (12), que o Rio Negro em Manaus chegou ao nível de 23,87 metros, doze centímetros a menos da cota registrada no domingo (11), que foi de 23,99 metros.

No dia 12 de agosto de 2023, o Rio Negro registrava a marca de 25,91 metros. A diferença entre os dois anos é de 2,04 metros.

O movimento de vazante se intensifica no Rio Negro durante este mês de agosto. As descidas diárias estão sendo registradas acima de 9 centímetros, acentuando que a seca este ano será mais intensa do que a do ano anterior.

Ações integradas

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) vem empreendendo esforço, com articulações feitas ainda em 2023, para atuar na prevenção e mitigação dos efeitos da estiagem, de forma integrada aos demais órgãos ambientais e de Segurança Pública.

Os níveis dos rios em todas as calhas do Amazonas estão abaixo do esperado para o período, se comparado aos anos anteriores.

Como efeito da seca, ocorre também o aumento das queimadas no estado. Garantia de água potável, monitoramento de queimadas, desmatamento e situação hidrometeorológica, articulações federais, captação de recursos para operações e ações de educação ambiental têm sido alguns dos focos das atividades da pasta.

“O nosso Estado tem enfrentado cada vez mais os grandes impactos das mudanças climáticas. A Sema vem buscando se preparar para lidar com esses efeitos e trazer auxílio integral para as populações vulneráveis, principalmente dentro das Unidades de Conservação Estaduais”, explicou o secretário de Estado de Meio Ambiente, Eduardo Taveira.

Dentre as dificuldades acometidas pela estiagem, está o impacto direto para populações tradicionais, ribeirinhas e indígenas, que dependem dos rios para subsistência, locomoção e trabalho.

Neste sentido, a ação da Sema consiste em oferecer ajuda humanitária a comunidades isoladas inseridas em Unidades de Conservação do Estado.

Em abril, a Sema entregou kits para garantia de água potável a 1.165 famílias de 43 comunidades em UCs.

Ao todo, foram distribuídos 400 filtros e 60 caixas d’água, fruto de uma parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e apoio financeiro da União Europeia. Além disso, 10 comunidades agora contam com purificadores do programa “Água Boa”, da Defesa Civil do Amazonas.