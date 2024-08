VÍDEO: Manaus segue com qualidade do ar ‘muito ruim’

Grande parte dos bairros de Manaus seguem com a qualidade do ar considerada ‘muito ruim’, segundo monitoramento do Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (APP Selva), no início da noite desta segunda-feira (12).

Pelo terceiro dia consecutivo, a capital amazonense segue encoberta por fumaça decorrente das queimadas que ocorrem em municípios do estado, e a situação se prolongou ao longo do dia.

A situação vem sendo registrada nas redes sociais, como mostra um vídeo postado no perfil do fotógrafo Chico Batata.

No início desta noite, um dos bairros mais afetado pela poluição do ar é o Morro da Liberdade, localizado na Zona Sul de Manaus. O nível de concentração de MP2.5 (µg/m3) na área é de 108.1. O bairro Aparecida, também na Zona Sul, apresenta um alto índice, com 97.9

O entorno do bairro Cachoeirinha é o único local do mapa onde a qualidade do ar é considerada moderada, com nível de 36.7.

Medidas e prevenção

O prefeito David Almeida disse que irá deixar de comprar produtos da merenda escolar dos produtores rurais flagrados fazendo queimada no município de Manaus. Ele também prometeu distribuir calcário para os produtores prepararem o solo para o plantio.

Essas e outras medidas foram anunciadas na manhã desta segunda-feira (12). A prefeitura quer tentar minimizar os impactos das queimadas, principalmente no entorno da capital, que amanheceu pelo terceiro dia encoberta por fumaça.

“Nós estamos entrando com nossos equipamentos para mecanizar as áreas de produção. Como já temos o cadastro de todos os produtores rurais, nós ampliaremos a área de produção, áreas que já existiam, e nós aplicamos ali o calcário”, destacou Almeida.

As medidas fazem parte do programa “Manaus sem fumaça, produção sem queimadas”, que também contará com a criação de um comitê de combate às queimadas, além de outras ações.

Confira as medidas anunciadas: