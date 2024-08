FAF confirma data e rodada dupla nas semifinais do ‘Barezão Delas’

A Federação Amazonense de Futebol (FAF) anunciou a data das disputas das semifinais do Campeonato Amazonense Feminino 2024, o Barezão Delas. As duas partidas serão realizadas no Estádio Ismael Benigno, a Colina, na próxima quarta-feira (14). De um lado, estão Instituto 3B e Manaus; do outro, JC FC e Tarumã.

A expectativa para a fase decisiva do Barezão Delas é grande. O Diretor de Competições Adjunto da FAF, Thiago Durante, espera grandes duelos.

“Serão dois grandes jogos. O Manaus e o Tarumã fizeram ótimas campanhas até a semifinal, vão encarar duas equipes experientes e que disputaram a segunda divisão nacional recentemente, o 3B e o JC. A briga pelo título será acirrada”, destacou.

Os jogos

No primeiro confronto, marcado para às 14h, o JC FC, vice-campeão de 2023, encara o Tarumã.

Na sequência, às 16h, o atual campeão amazonense e vice da Série A2 do Brasileirão, o Instituto 3B, mede forças com o Manaus FC.