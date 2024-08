Sedecti: Economistas na linha de frente do desenvolvimento sustentável do Amazonas

O Dia do Economista, celebrado nesta terça-feira (13), reconhece o papel desses profissionais na análise de dados econômicos, no planejamento e na implementação de políticas para o desenvolvimento sustentável do Amazonas.

Responsável por transformar os desafios em oportunidades no Estado, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) conta com uma equipe composta por 17 servidores e cinco estagiários da área de Ciências Econômicas.

O secretário da Sedecti, Serafim Corrêa, é bacharel em Economia pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), reforçando a importância e a especialização dessa área no desenvolvimento das políticas públicas.

“O trabalho dos economistas da Sedecti é essencial para que possamos tomar decisões estratégicas que impactam, diretamente, a qualidade de vida da população e o crescimento sustentável do nosso estado”, destaca Serafim Corrêa.

Profissão essencial

Com uma visão clara de como a economia pode ser uma ferramenta para transformar a sociedade, Anderson Grimm, 35, economista e chefe do Departamento de Controle de Serviços Fiscais, lidera uma equipe comprometida com a promoção de ações estratégicas para crescimento sustentável na região.

“Sempre gostei muito de política e via a economia como a principal graduação para contribuir com o desenvolvimento econômico nos municípios do Amazonas. Na Sedecti, minha principal responsabilidade é promover o desenvolvimento econômico. E meu desafio é continuar trabalhando para levar esse desenvolvimento à sociedade do Estado, utilizando a ferramenta tributária de incentivos fiscais para alcançar esse objetivo”, declarou Anderson Grimm.

Marlon Dutra, 56, iniciou sua trajetória acadêmica em Engenharia de Telecomunicações, mas optou por seguir em Ciências Econômicas para diversificar suas habilidades e ampliar suas perspectivas profissionais. Atualmente, ele é gerente de Projetos e Incentivos na Sedecti.

“Quando surgiu a oportunidade de integrar a equipe da Sedecti, aceitei o convite. Hoje, atuo na gestão de projetos incentivados, onde nossa equipe analisa projetos de viabilidade econômica para empresas que buscam incentivos fiscais, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico do Amazonas”, enfatiza Marlon Dutra.

Desafios

Formado também em Economia, o assessor da Sedecti, Alcides Neto, 36, sempre se interessou por áreas como História e Geografia, mas encontrou na Economia a chave para entender melhor os mecanismos que regem a sociedade.

Sua paixão pela área o levou a assumir um papel fundamental na Sedecti, onde atua na análise e atualização de dados econômicos essenciais para o planejamento do Estado.

“Quando estava na faculdade, já ouvia falar da Sedecti e da sua importância no planejamento do Estado. Após sair do meu antigo emprego como consultor, mandei meu currículo para a Sedecti e, felizmente, fui selecionado. Atualmente, trabalho no setor do Produto Interno Bruto (PIB,) cuidando do cálculo e da atualização dos dados da balança comercial e do PIB. Além disso, mantenho o controle do sistema e do painel, e elaboro relatórios que analisam os principais indicadores macroeconômicos, oferecendo uma perspectiva abrangente para auxiliar no planejamento estratégico”, explicou Alcides Neto.

*Com informações da assessoria