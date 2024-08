Feira do Empreendedor deve gerar até R$ 5 milhões em negócios no Amazonas

A edição será palco de tendências, inovações e capacitações para fortalecer o empreendedorismo dos pequenos negócios no Estado

O Amazonas recebe a maior de feira de empreendedorismo do país em setembro. Com a expectativa de atrair mais de 25 mil pessoas, a Feira do Empreendedor 2024 deve gerar até R$ 5 milhões em negócios.

O evento vai ocorrer entre os dias 19 e 21 de setembro, das 13h às 21h, no Sei Clube do Trabalhador, bairro São José I, Zona Leste de Manaus.

As inscrições podem ser feitas no link feiradoempreendedoram.com.br.

Realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AM), a feira planeja ser um marco no cenário empresarial da região, impulsionando o desenvolvimento econômico e fortalecendo o ecossistema empreendedor local.

Este ano, com o tema “Conectando a Amazônia ao Futuro – Negócios Sustentáveis & Inovação”, o evento é visa promover um ambiente para conexões estratégicas que impulsionem o crescimento econômico.

“Serão capacitações, inspirações que promoverão e conectarão os empreendedores do Amazonas e todos aqueles que se deslocarão para a nossa cidade”, enfatiza o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Amazonas, Antonio Silva.

Expositores

Com 110 expositores confirmados e cerca de 200 serviços empresariais, a Feira do Empreendedor deve proporcionar um ambiente de vitrines com oportunidades para networking, apresentação de novos produtos e serviços, geração de ideias e prospecção de novos empregos para o Estado.

A superintendente do Sebrae Amazonas, Ananda Carvalho Normando Pessôa, ressalta que a feira contará com um formato mais moderno, e irá trazer uma programação diversificada e rica em conteúdo.

“O evento oferecerá um ambiente propício para o desenvolvimento pessoal e profissional dos empreendedores amazonenses. Será uma oportunidade valiosa para quem deseja iniciar, expandir ou melhorar a gestão do seu negócio”.

A superintendente da instituição destacou ainda que, “a feira vai contribuir e apoiar a criação de um ambiente de negócios dinâmico, resiliente e de apoio às micro e pequenas empresas”, disse.

Conforme o Sebrae, o Amazonas contabilizou, até o início de agosto, cerca de 212.081 mil empresas ativas, sendo 114.766 MEIs (Microempreendedores Individuais), 75.880 ME (Microempresas) e 21.435 EPP (Empresas de Pequeno Porte). Os maiores destaques estão no setor de serviços e comércio.

Capacitação empreendedora

A programação da feira incluirá uma série de workshops e palestras com especialistas renomados, abordando temas essenciais como inovação, marketing digital, gestão financeira e sustentabilidade.

Ao todo, serão oferecidas mais de 200 atividades durante a programação, são oficinas, rodadas de negócios, cursos e palestras que auxiliarão os empresários a adquirirem novas habilidades e conhecimentos.

Todos os setores econômicos relevantes estarão presentes com representantes importantes do segmento, incluindo comércio, franchising, indústrias alimentícias, serviços de turismo, moda, beleza 5.0, saúde, economia criativa, economia circular, agronegócios, tecnologia, games e startups, entre outros.

O evento também conta com um Palco Master, plano em que o empreendedor terá a chance de aprender com líderes de renome no Brasil.

Última edição

Organizada pelo Sebrae-AM, a feira reuniu aproximadamente 25 mil visitantes em Manaus na última edição em 2014.

O evento, que esteve distribuído em um espaço de oito mil metros quadrados, chegou a injetar na economia amazonense, R$ 5 milhões.

Ao todo, foram 56 expositores e mais de 150 atividades realizadas entre cursos, palestras e treinamentos gratuitos sobre empreendedorismo. Cerca de 4 mil pessoas foram capacitadas.

*Com informações da assessoria