Militar da reserva condenado por estupro de adolescente é preso no AM

Um militar da reserva do Exército Brasileiro, de 46 anos, foi preso nesta terça-feira (13), por estupro de uma adolescente.

A vítima tinha 13 anos quando o crime ocorreu, em 2010, no município de Tefé, interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, da DEP de Tefé, em depoimento na época do caso, a vítima contou que o suspeito sempre passava nas redondezas da escola onde ela estudava, e oferecia carona para ela.

“Ele sempre a deixava na esquina de sua casa e, na noite do dia 25 de maio de 2010, ele foi à residência da vítima e a convidou para dar uma volta. Ela aceitou, mas não sabia para onde eles iriam, e o indivíduo a levou para um motel, onde ele consumou o abuso sexual”, disse a delegada.

Segundo a delegada, a 1ª Vara da Comarca de Tefé decidiu pela prisão definitiva do homem, que é um militar da reserva do Exército, e, após um trabalho de inteligência, os policiais civis da DEP de Tefé efetuaram a sua prisão no município.

O homem foi condenado a 8 anos e 2 meses em regime fechado por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria