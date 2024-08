Homem gasta mais de R$ 6 mil em outdoor para encontrar novo amor

O amor está no ar

David Cline, de 28 anos, está em busca de um amor para chamar de seu. Para isso, o norte-americano gastou US$ 1.554 (o equivalente a R$ 6,3 mil) para colocar um outdoor nas ruas da Filadélfia, nos Estados Unidos. Ele também criou um perfil no Instagram para as interessadas entrarem em contato.

A mensagem dizia: “Dave está solteiro! Quer ir a um encontro com o Dave? Mande mensagem para ele no perfil @date_dave_philly. Alguns fatos sobre Dave: sabe cozinhar, tem hobbies normais, é dono de um gato (o da foto) e comprou um outdoor”.

Após a instalação do outdoor, Dave alcançou a marca de 10 mil seguidores no Instagram. Ele não imaginava o sucesso e recebeu mensagens até de pessoas da Austrália. Alguns homens também se interessaram, mas ele afirmou que não é um homem gay.

“Já pensei em fechar o perfil algumas vezes porque é popular demais para eu lidar. Eu realmente não esperava esse tipo de reação e apoio. É loucura, simplesmente uma insanidade”, contou Dave ao jornal The Philadelphia Inquirer, ressaltando que o objetivo não é nem encontrar uma parceira, mas “fazer as pessoas sorrirem.”

*Com informações do Metrópoles