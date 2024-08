‘Neguinho’ é preso após cravar faca nas costas de cachorro em Manaus

Cachorro foi encontrado por sua dona com a faca cravada nas costas

Aldemir Ribeiro dos Santos, de 28 anos, conhecido como “Neguinho”, foi preso na segunda-feira (12), por esfaquear um cachorro no dia 16 de maio deste ano, na rua Juvenal Tavares, conjunto Amazonino Mendes (Mutirão), bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

A delegada Juliana Viga, informou que as diligências começaram após a tutora do cachorro comparecer à Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema) para relatar que seu pet havia sido esfaqueado nas costas e que ela já havia identificado o autor após consultar as câmeras de vigilância de sua residência.

Segundo a autoridade policial, a ação criminosa ocorreu por volta da meia-noite, após a dona do cão abrir o portão de sua residência para que o cachorro saísse para fazer suas necessidades fisiológicas.

Alguns minutos depois, ela encontrou uma faca cravada nas costas do animal. O cachorro foi levado para uma clínica veterinária, onde passou por uma cirurgia para a retirada do objeto.

A titular da Dema informou ainda que, no dia do crime, a mulher identificou o autor em um terminal de ônibus da cidade e acionou a polícia, mas ele conseguiu fugir antes que os agentes chegassem.

“Após a ordem judicial ser decretada, conseguimos localizar e prender o autor na rua Fuxico, bairro Jorge Teixeira, zona leste. Em depoimento, ele alegou que reagiu a um suposto avanço do cachorro, o que não justifica tal ato”, ressaltou Juliana Viga.

Aldemir Ribeiro dos Santos responderá por maus-tratos a animais, passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

Denúncias e Registro de BO

O Boletim de Ocorrência (BO) sobre crimes contra animais pode ser registrado na unidade policial mais próxima ou diretamente na Dema, localizada na rua Paul Adam, Conjunto Shangrilá, Bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul. O BO também pode ser registrado na Delegacia Virtual (Devir), no site: https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/.

A Dema também disponibiliza o número (92) 3667-7741, disque-denúncia da unidade especializada, ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria