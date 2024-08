Logística inteligente: soluções de armazenamento tecnológico em meio à crise hídrica da região

No final do mês passado, a Agência Nacional de Águas (ANA) anunciou uma situação de escassez hídrica nos rios Madeira e Purus, no Amazonas.

A decisão, tomada pela diretoria colegiada em Brasília, permanecerá em vigor até o final de novembro. As previsões indicam que, em 2024, o estado do Amazonas poderá enfrentar uma seca severa, possivelmente mais grave do que a registrada no ano passado, quando o Rio Negro atingiu o nível mais baixo em 120 anos.

Diante desse cenário desafiador, empresas da região estão buscando maneiras inovadoras e eficientes de se adaptar, já que a seca afeta, além do abastecimento de água para consumo humano, a logística da produção industrial, especialmente no Polo Industrial de Manaus (PIM).

Empresas de logística estão à frente dessa adaptação. Clóvis Leite, fundador da Logistiké, destaca a importância de estratégias de armazenamento para mitigar os riscos associados à seca.

“Estamos oferecendo um serviço de armazém geral para atender às demandas da área de armazenagem para a construção de estoque de segurança”, explica.

Com uma estrutura robusta e tecnologias avançadas, a empresa garante a segurança e a eficiência na gestão dos estoques, permitindo que as empresas clientes mantenham suas operações mesmo em condições ambientais adversas.

A inovação tecnológica desempenha um papel crucial nessa adaptação. A utilização de sistemas avançados de gerenciamento de armazéns (WMS) e modelagem 3D permite um controle preciso e eficiente dos estoques.

“Nosso sistema WMS ZION, suportado por infraestrutura de ponta, nos permite reduzir o tempo de movimentação e trazer velocidade ao atendimento aos nossos clientes”, afirma Clóvis.

Além disso, a integração com os principais sistemas de ERP facilita a sinergia entre as operações logísticas e os processos de produção das companhias.

Empresas em diversos setores têm adotado políticas de antecipação de estoques. Essa estratégia envolve a estocagem de produtos essenciais antes do período crítico de seca, minimizando os impactos da escassez hídrica.

“Grande parte das empresas tem adotado a política de antecipação de estoques e demanda área de armazenagem para cobrir este período, pois, em geral, excede a capacidade de suas estruturas”, comenta Clóvis. Essa abordagem preventiva é essencial para garantir a continuidade dos negócios e evitar rupturas nas cadeias de suprimentos.

Além das adaptações imediatas, muitas empresas estão investindo em práticas sustentáveis para enfrentar os desafios a longo prazo. A adoção de tecnologias de eficiência hídrica, como sistemas de captação e reutilização de água, tem sido uma prioridade.

Clóvis traz consigo uma experiência profissional diversa, com vivências internacionais e atuação em várias indústrias.

“Estas vivências me permitiram amadurecer muito e ter uma visão das mais diversas perspectivas. Estar do outro lado do balcão por tantos anos certamente me traz uma bagagem incrível, por me permitir entender como trazer o melhor para nossos clientes e parceiros”, afirma.

A estrutura do armazém conta com 5 mil metros quadrados e 4 mil posições para paletes, além de 10 docas e ‘stages’ adequados para um processo seguro de recebimento e expedição.

A empresa também investe em modelagem e simulações em 3D, utilizando hardwares e softwares de alta capacidade para projetar e simular cada centímetro e movimento da operação. Os próximos passos da Logistiké envolvem a consolidação no mercado local de Manaus, com a expansão das operações de Armazém Geral e InHouse, além de um terminal de contêineres.

Startup americana cria manteiga a partir de CO₂

Uma startup americana desenvolveu um novo tipo de gordura dietética similar à manteiga, mas, em vez de utilizar proteína de origem animal, a inovação é obtida a partir de dióxido de carbono, calor, hidrogênio e oxigênio. Este processo termoquímico se assemelha mais ao processamento de combustíveis fósseis do que à produção alimentícia convencional.

A Savor, uma empresa emergente sediada na região da Baía de São Francisco, nos Estados Unidos, e apoiada por ninguém menos que Bill Gates, está na vanguarda de uma nova geração de startups que estão redefinindo como os alimentos são produzidos e consumidos, promovendo soluções mais sustentáveis e acessíveis para o futuro da alimentação humana.

Startup amazonense avança com projeto de veículo anfíbio por meio de edital

Juntar barco e avião, no que vai dar? Em um novo tipo de veículo que, diga-se de passagem, já existe e foi criado aqui mesmo no Amazonas!

O projeto, chamado de ‘Volitan’, foi desenvolvido pela startup amazonense AeroRiver, que acaba de ser contemplada com recursos de subvenção econômica para projetos inovadores na área de aeronáutica.

Os recursos são oferecidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), com o objetivo de fomentar o desenvolvimento tecnológico de iniciativas inovadoras que gerem impacto positivo nos contextos de mobilidade e sustentabilidade.

Os recursos concedidos são da ordem de aproximadamente R$ 10 milhões e serão empregados nas fases de aperfeiçoamento do projeto e desenvolvimento do primeiro protótipo em escala real, a ser testado e otimizado nos rios da região amazônica.

Academia abrirá unidade na Ponta Negra

Manaus é uma cidade movimentada por academias de ginástica, com unidades em quase todas as esquinas. Recentemente, foi a vez da inauguração da 36ª unidade da Live Academia.

Dessa vez o bairro escolhido foi o Parque Dez, na Av. Tancredo Neves. Agora, a Cia. Athletica anunciou a abertura de sua terceira unidade em novembro no Amazon Open Mall, na Ponta Negra.

Com 1.500 metros quadrados, a nova unidade oferecerá atividades para todas as idades, atendendo à crescente demanda do mercado por saúde, bem-estar, qualidade de vida e longevidade. Colocando a saúde em primeiro lugar!

RÁPIDAS & BOAS

Na segunda-feira (12/8), das 9h às 17h, acontecerá no auditório do Centro de P&D em Tecnologia Eletrônica da Informação (CETELI), o evento gratuito ‘Workshop sobre IA e CPS confiáveis (TAC)’. Na oportunidade, o Wanderlyn Raposo, colaborador do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) irá ministrar a palestra ‘Cibersegurança aplicada à indústria 4.0’. Para participar, basta fazer a inscrição pelo link (https://encurtador.com.br/o9NDB).

*******************************************

Nos dias 14 e 15/8, ocorrerá no Instituto de Computação da UFAM (IComp/UFAM), o seminário de Bioempreendedorismo. Na ocasião, especialistas discutirão inovações em biotecnologia, bioinformática e inteligência artificial, abordando temas como avanços em biotecnologia, aplicações da IA em biologia e saúde, empreendedorismo científico e conservação e sustentabilidade. A entrada é gratuita e as inscrições estão sendo feitas pelo site (https://www.iabiotecnologias.com.br/).

*******************************************

A 36ª edição da Expoama, que acontece em Marabá (Pará) e celebra o destacado agronegócio da região, será realizada no período de 14 a 18/8, com entrada franca. Nesta edição, a organização espera movimentar cerca de R$ 130 milhões. O evento ocorrerá no Parque de Exposições José Francisco Diamantino, localizado na BR-155.

*******************************************

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço Social da Indústria (SESI) abriram inscrições para startups de base tecnológica desenvolverem projetos de inovação voltados para a educação básica, profissional e superior. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (16/8) pelo site (https://encurtador.com.br/loKUm).

*******************************************

O BNDES está com edital para nível superior, com cotas de 30% para pessoas negras e 15% para pessoas com deficiência (PcD). Estão sendo oferecidas 150 vagas imediatas e outras 750 no cadastro de reserva. O salário inicial é de R$ 20,9 mil, mais benefícios. As inscrições podem ser feitas até segunda-feira (19/8) pelo link (https://encurtador.com.br/gTAwN).