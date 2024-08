VÍDEO: cachorro salva mulher de ataque de pitbull

Um cachorro salvou uma mulher do ataque de um outro cão, da raça pitbull, câmeras de segurança registraram o momento em que animal avança na vítima. O caso ocorreu em Igaraçu do Tietê, cidade no interior paulista, no último domingo (11).

Nas imagens, o cão aparece atacando a mulher pelas costas. Com a força do animal, a vítima caiu no chão e o cachorro seguiu com o ataque.

Um outro cachorro, de porte menor, apareceu e avançou contra o pitbull. O cão maior perseguiu o cãozinho e, depois, fugiu pela rua. Ao mesmo tempo, pessoas que passavam pelo local foram em socorro à vítima, acionando o resgate.

O estado de saúde da mulher não foi informado e não há informações sobre o tutor do pitbull. A polícia afirmou que soube do fato após o vídeo viralizar nas redes sociais e que os envolvidos não registraram boletim de ocorrência, mas deu início a investigações para identificar quem é o dono do pitbull e a mulher atacada.

*Com informações SBT News