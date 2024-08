Vídeo mostra argentinos fazendo gestos racistas para torcedores do Atlético-MG

O caso ocorreu no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Durante uma partida de futebol entre San Lorenzo x Atlético-MG, pela Copa Libertadores, na terça-feira (13), torcedores argentinos foram flagrados fazendo gestos racistas em direção aos atleticanos. O vídeo rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais gerando indignação e condenação por parte de torcedores e autoridades.

Em abril deste ano, a Conmebol endureceu as punições por “motivação de cor de pele, raça, sexo ou orientação sexual, etnia, idioma, credo ou origem” após 5 casos denunciados de ataques contra torcedores de clubes brasileiros (Flamengo, Corinthians, Bragantino, Palmeiras e Fortaleza) na última edição.

A multa passou de 30 mil dólares (R$ 164 mil) para 100 mil dólares (R$ 545 mil). Além disso, o clube poderá jogar um ou várias partidas sem torcida, ou contar até com o fechamento parcial do estádio do clube.