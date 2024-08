Homem é preso após rompimento de tornozeleira eletrônica em Manaus

Um homem identificado como Gabriel da Silva Araújo, de 25 anos, foi preso, na sexta-feira (9), no bairro Colônia Santo Antônio, Zona Leste de Manaus, após quebrar a tornozeleira eletrônica que usava. O suspeito estava sob monitoramento eletrônico devido a uma condenação por tráfico de drogas em Manaus.

De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, titular do 3° DIP, o autor estava cumprindo pena em regime semiaberto e utilizava a tornozeleira eletrônica, que, no entanto, estava fora de comunicação com o sistema de monitoramento.

“Por esse motivo, a Justiça decretou o mandado de prisão do infrator para garantir que a pena seja cumprida em regime fechado. Ele foi localizado e preso na sexta-feira, no bairro Colônia Santo Antônio, Zona Leste de Manaus”, informou a delegada.

Gabriel da Silva Araújo será encaminhado para audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.