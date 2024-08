‘Suframa nas Escolas’ apresenta a Zona Franca para 300 jovens aprendizes em Manaus

A atividade fez parte da programação do "Dia do Estudante 2024"

A Suframa realizou nesta quarta-feira (14), no auditório da Escola Senai Antônio Simões, no bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus, duas palestras para cerca de 300 jovens aprendizes do IEL e do Senai.

A atividade fez parte da programação do “Dia do Estudante 2024”, organizado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL) com apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

As palestras foram ofertadas em decorrência do programa “Suframa nas Escolas”, promovido pela Suframa em parceria com órgãos governamentais e instituições de ensino da região.

A ação tem o objetivo de contribuir para a formação e a conscientização de estudantes locais por meio da disseminação de informações sobre a Zona Franca de Manaus e a importância do modelo econômico.

A primeira palestra, proferida pela coordenadora de Monitoramento e Acompanhamento de Projetos de Desenvolvimento, Caroline Vital, ocorreu no turno da manhã.

Já a segunda palestra, proferida pelo administrador e servidor da Coordenação de Cadastro da Suframa, Diego Forero, foi promovida no turno da tarde.

Ambas as iniciativas compuseram o workshop “Conhecendo a Zona Franca de Manaus” e levaram conhecimentos sobre o universo da Suframa e do modelo Zona Franca de Manaus

Entre os conteúdos abordados, os servidores da Suframa destacaram, principalmente, aspectos históricos da ZFM com base na evolução dos setores do comércio, agropecuária e indústria, as contrapartidas exigidas em troca da fruição de incentivos fiscais.

Além dos benefícios socioeconômicos e ambientais gerados pela existência do modelo de desenvolvimento e projetos estruturantes que têm o envolvimento da Autarquia no sentido de viabilizar o progresso sustentável de toda sua área de atuação (Estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e municípios de Macapá e Santana, no Amapá).

As palestras foram enriquecidas com a apresentação de conteúdos audiovisuais e também ações interativas com os estudantes, como a realização de quiz, para verificação da assimilação dos conhecimentos passados.

De acordo com Brian Ângelo Santos da Silva, jovem aprendiz do IEL, os assuntos tratados foram importantes para a evolução profissional e também para entender a necessidade de priorizar a temática da Zona Franca de Manaus.

“Muitas vezes a gente não dá muita importância, mas é uma prioridade realmente, e eu não havia conhecido muito sobre a Suframa, só tinha ouvido falar. Mas hoje eu tenho conhecimento a mais, foi bem mais abrangente pra mim e eu gostei bastante”, afirmou Silva.

*Com informações da assessoria