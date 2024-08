Casal é preso após ser flagrado fazendo queimada ilegal na AM-010

Dupla foi flagrada realizando queimada ilegal no ramal Jerusalém

Um homem e uma mulher foram presos na terça-feira (13), por envolvimento em crime ambiental, no ramal Jerusalém, localizado no quilômetro 45 da rodovia AM-010.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 9h40, os policiais foram acionados, via linha direta, para averiguar uma denúncia de invasão em área verde, supressão de vegetação e queimada ilegal, naquela região. No local, um homem e uma mulher foram flagrados realizando queimada ilegal.

A dupla foi conduzida para o Distrito Integrado de Polícia (DIP) daquela região.

*Com informações da assessoria