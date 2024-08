VÍDEO: Passageiros saem no soco dentro de aeroporto

Dois passageiros de um voo da Latam entraram em uma luta física no Aeroporto de Vitória (ES). A situação aconteceu na fila de embarque na noite de segunda-feira (12), segundo testemunhas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram dois passageiros caídos no chão e um deles aplicando uma mata-leão no outro.

O empresário Luiz Fellipe Campello testemunhou a confusão. Ao Folha Vitória ele relatou o que viu e ouviu.

“O que contaram foi que o homem que recebeu o mata-leão teve algum problema para embarcar. Uma mala que não conseguiu despachar ou porque chegou atrasado. Ele teria dito que se não embarcasse, ninguém mais embarcaria”, contou.

Segundo ele, outro passageiro se irritou com isso e partiu para cima do homem. “Quando cheguei perto do portão de embarque é que vi os dois caídos no chão.”

De acordo com Luiz Fellipe, o embarque estava programado para as 19h20, mas por causa da briga, acabou atrasando.

O homem que aplicou o mata-leão chegou a embarcar, mas foi retirado da aeronave por uma equipe da Latam. Já o passageiro agredido não chegou a entrar no avião.

Pelas redes sociais, o empresário publicou imagens em que desabafava sobre o atraso causado pela briga.

“Estávamos no avião e uma equipe da Latam chegou e pediu para que o homem que deu o mata-leão desembarcasse. Isso fez com que a decolagem atrasasse também, porque o piloto precisou assinar alguns documentos. O que foi agredido eu também vi em um canto do aeroporto, discutindo com um segurança. O que nos disseram é que a Polícia Federal ia averiguar o ocorrido”, disse. Passageiros saem no soco dentro de aeroporto e PF intervém pic.twitter.com/mLsV0W8fbr — Portal Em Tempo (@portalemtempo) August 14, 2024

O que diz a Latam sobre briga de passageiros

Por meio de nota, a Latam lamentou o ocorrido e informou ter acionado a Polícia Federal para realizar o desembarque do passageiro devido ao comportamento indisciplinado.

Na mesma nota, a empresa relatou que a decolagem, prevista para acontecer às 20h, ocorreu às 21h08 e que a viagem prosseguiu normalmente até o pouso em São Paulo.

*Com informações do Metrópoles