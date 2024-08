VÍDEO: Rebeca Andrade é homenageada por piloto em voo para São Paulo

Maior medalhista olímpica do Brasil, a ginasta Rebeca Andrade foi homenageada durante voo para São Paulo. Antes de decolar, o piloto Daniel Villela avisou aos passageiros que a atleta estava a bordo.

Após transportá-la do Rio de Janeiro até a capital paulista, o condutor do avião usou seu Instagram para publicar um vídeo do momento. No registro, é possível escutar a mensagem dele sobre a presença da atleta.

“Senhoras e senhores passageiros, hoje é um dia muito especial para nós. Nós, como brasileiros, estamos muito orgulhosos de ter a bordo a maior medalhista olímpica da história do Brasil. Que você, Rebeca, continue enchendo os brasileiros de orgulho e felicidade. Parabéns, Rebeca Andrade”, disse.

Enquanto ele fala, é possível notar as cabeças dos passageiros se virando e procurando por Rebeca. Ao final da mensagem de Daniel, todos estão batendo palmas e gritando o nome da campeã olímpica. A situação ocorreu na segunda (12).

A filmagem está circulando nas redes sociais. “A reação imediata das pessoas quando o piloto Daniel Villela anuncia a presença da Rebeca Andrade no avião como a maior medalhista olímpica da história do Brasil e a alegria dela vendo o justo reconhecimento. Que vídeo precioso”, se derreteu um internauta.

O resto dos seguidores se divertiu com a postagem. “Viajar com uma campeã olímpica deve ser muito significativo”, apontou uma. “Grande gesto”, falou outro. “Eu seria expulsa do voo porque ia querer cantar hinos enaltecendo a diva a viagem toda”, riu uma terceira.

Vale lembrar que, nas Olimpíadas de Paris, Rebeca Andrade foi consagrada a atleta com mais medalhas do país. Ela pegou ouro no solo, prata no geral individual, prata no salto e bronze no geral em equipe. Em 2020, a atleta foi campeã no salto e vice no geral individual.

*Com informações do Metrópoles