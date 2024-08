MPF prorroga inscrições para vaga de assessor jurídico no AM

O Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas recebe, até o dia 19 de agosto, as inscrições para o processo seletivo simplificado referente ao cargo em comissão de Assessor Nível IV (CC-4) para atuar no 16º Ofício da Procuradoria da República no Amazonas (PR/AM).

O prazo foi prorrogado por meio do Edital n° 2, de 12 de agosto de 2024.

Além disso, o edital também anuncia a possibilidade de trabalho à distância. Assim, caso o candidato selecionado resida fora de Manaus, será submetida solicitação à Procuradoria-Geral da República (PGR) para a realização, no interesse da administração, de tal modalidade de trabalho.

Os interessados devem possuir diploma de curso superior em nível de graduação em Direito, devidamente registrado no Ministério da Educação.

As inscrições devem ser realizadas mediante apresentação de currículo contendo dados de identificação, formação escolar, títulos, cursos e experiências profissionais, além de documentos comprobatórios que atestem a veracidade das informações.

A entrega da documentação deverá ser efetuada por meio do formulário disponibilizado pelo órgão.

O candidato selecionado terá uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, no horário de funcionamento do MPF. A remuneração para o cargo é de R$ 10.355,92, acrescida das vantagens e benefícios previstos na Lei nº 14.524, de 09 de janeiro de 2023.

