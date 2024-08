Com primeiro gol de Mbappé, Real Madrid conquista título da Supercopa da Uefa

Com o quarteto ofensivo funcionando logo no primeiro teste da temporada, o Real Madrid venceu a Atalanta por 2 a 0, nesta quarta-feira (14), e conquistou o título da Supercopa da Uefa. A partida coloca os campeões da Liga dos Campeões e da Liga da Europa frente a frente.

Vini Jr., Mbappé, Bellingham e Rodrygo foram decisivos no confronto, principalmente no segundo tempo, e mostraram que prometem dar trabalho aos adversários na temporada 2024/25.

Os gols da partida disputada em Varsóvia, na Polônia, foram marcados no segundo tempo. Valverde, após boa jogada do brasileiro Vini Jr., abriu o placar para os Merengues aos 14 minutos. O segundo saiu dos pés do estreante Kylian Mbappé, após participação decisiva dos quatro astros do Real.

Este é o sexto caneco de Supercopa conquistado pelo Real Madrid. O time comandado por Carlo Ancelotti é o maior campeão do torneio, tendo vencido também em 2002, 2014, 2016, 2017 e 2022.

