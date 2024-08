Ensino do AM apresenta crescimento em todas as etapas no Ideb 2023 e supera meta do MEC

Com os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023, divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) nesta quarta-feira (14), a rede estadual de ensino do Amazonas alcançou a nota de 5,9 nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), superando a média do estado na mesma etapa de ensino, de 5,7 pontos. No total, o Amazonas apresentou crescimento em todas as etapas de ensino. Este é o primeiro resultado divulgado após a pandemia de Covid-19.

Educação básica de Manaus alcança nota histórica no resultado do Ideb

“A Educação é prioridade na nossa gestão e o resultado que tivemos no Ideb é fruto de um trabalho de excelência realizado pelos nossos professores, que se dedicam inteiramente e incentivam nossos alunos e dos investimentos que o Governo do Amazonas tem feito ao longo dos anos, reconhecendo e valorizando os educadores, investindo em infraestrutura das unidades de ensino, para que possamos alcançar outras metas no ensino”, disse o governador do Amazonas, Wilson Lima.

A nota de 5,7 do Amazonas, nos Anos Iniciais, que é composta pelos índices alcançados pela educação privada e públicas estadual e municipal, representa a superação da meta estabelecida pelo MEC em 0,3 pontos. Considerando apenas o resultado da rede pública estadual, a nota foi de 5,9.

Nos Anos Finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano), o Amazonas alcançou a meta de 4,8 proposta pelo MEC e cresceu em relação a 2021, quando a nota foi de 4,7. No Ensino Médio, o estado registrou 3,8 pontos em 2023, crescendo 0,1 ponto, em comparação com a nota de 2021, de 3,7.

Para a secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar, Arlete Mendonça, o crescimento em todas as etapas de ensino no Amazonas é motivo de alegria para a Secretaria de Educação e demonstra a dedicação e o esforço dos professores e alunos, bem como os investimentos feitos pelo governo do estado ao longo dos últimos anos. Mendonça também destacou.

“Isso se deve ao esforço, à dedicação de todos os profissionais da educação, que se dedicaram, juntamente com os nossos estudantes, para que hoje nós pudéssemos estar tratando desse resultado para o Amazonas. Esse resultado também se deve aos investimentos que o Governo do Estado tem feito na área da educação”, declarou a secretária.

Ideb

O Ideb é o principal indicador da qualidade da educação básica no Brasil e é calculado a cada dois anos para os anos iniciais e finais dos ensinos fundamental e médio. Os resultados de 2023 são os primeiros do período pós-pandemia de Covid-19 no país.

Para compor o índice, o MEC leva em consideração as notas dos estudantes na prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e os índices de aprovação, compilados pelo Censo Escolar.

O Indicador foi criado em 2007, mesmo momento em que se estabeleceu o “Compromisso Todos pela Educação” (Decreto nº 6.094/2007), com metas a serem atingidas por cada estado brasileiro, o Distrito Federal, bem como resultados projetados para cada unidade escolar. O primeiro ciclo do Ideb se encerrou em 2021.