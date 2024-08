Após 5 dias de fumaça, Manaus amanhece com céu limpo e qualidade do ar boa

Segundo o aplicativo Selva, a qualidade do ar foi classificada como boa, trazendo alívio para população.

Após cinco dias de intenso impacto causado pela fumaça de queimadas que afetou a qualidade do ar em Manaus, a cidade amanheceu nesta quinta-feira (15), com céu limpo. Segundo o Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva), a qualidade do ar foi classificada como boa, trazendo alívio para população.

Nos últimos dias, a a capital do Amazonas enfrentou um cenário preocupante, com a fumaça resultante de queimadas, que estava impactando a visibilidade e a saúde pública.

De acordo com o aplicativo Selva, a qualidade do ar nos dias anteriores apresentava resultado entre ”ruim” e ”muito ruim”, em algumas ocasiões era apontada como “péssima”.

Medidas contra queimadas

O governador Wilson Lima anunciou, nesta quarta-feira (14), algumas medidas que serão tomadas pelo Estado para conter a onda de fumaça proveniente de queimadas no Amazonas. No plano estadual está previsto reajuste, contratação e convocação de servidores.

De acordo com Wilson, haverá um reajuste de 55% na diária dos profissionais que estão combatendo as queimadas, equivalente entre R$ 120 e R$ 282, dependendo da função que esse servidor desempenha. A medida é válida para profissionais da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Ipaam (Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas), Polícia Militar e Secretaria de Meio Ambiente.

Já no âmbito da convocação, serão chamados 200 bombeiros que estão em treinamento, e a expectativa é enviá-los em até 15 dias para reforçar equipes de brigadistas em áreas de queimadas.

Ainda para aumentar o efetivo, serão contratados 153 agentes que atuarão no sul do Amazonas, onde 85 serão contratados para atuar já na próxima semana.

Também está nos planos do governo implantar brigadas de incêndios em 21 municípios que representam 95% das queimadas no Estado. Para custear essa ação, o Ministério da Justiça liberou R$ 21 milhões. Parte dessa quantia será destinada a instalação de caminhões adaptados com tanque de água. Esses veículos deverão ficar prontos em novembro.