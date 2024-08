VÍDEO: avião de pequeno porte cai e deixa 5 mortos

Um avião de pouso convencional com dois motores, modelo King Air, caiu na zona rural de Apiacás, a 1.005 km de Cuiabá, na manhã desta quinta-feira (15) e deixou cinco mortos.

As vítimas são o empresário Arni Alberto Spiering, dois netos dele, um funcionário de uma fazenda e o piloto.

A Polícia Militar confirmou à imprensa que a queda do avião ocorreu em uma fazenda, localizada na zona rural do município e próximo ao Rio Teles Pires, em uma região conhecida como ‘Paredão’.

De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), a aeronave tinha capacidade para sete pessoas, entre tripulantes e passageiros.

O avião estava registrado no nome do empresário Arni Spiering, que era dono de uma empresa de sementes no estado e ex-presidente do União Rondonópolis (MT).