Patrick Araújo comemora aniversário com evento em Manaus

Itens do Boi Caprichoso e convidados estão entre as atrações

Levantador de Toadas do Caprichoso, Patrick Araújo reúne uma constelação de artistas, fãs e a nação tricampeã do Festival de Parintins para celebrar a vida. Os 26 anos, completados no último sábado (10), serão comemorados nesta sexta-feira (16) na Casa Rayol, zona Oeste de Manaus.

Patrick Araújo recebe Edmundo Oran e Prince do Caprichoso, itens ao lado dos quais se sagrou tricampeão do Festival de Parintins em 2024, na arena do Bumbódromo. Completam as atrações Arlindo Neto, Klinger Junior, Kboclos, Márcio do Boi, Gabriel Tavares, Junior Paulain e Uendel Pinheiro.

O evento “Aniversário de Patrick Araújo” tem início às 20h e ingressos estão à venda na loja Canto Caprichoso (Manaus Plaza Shopping) e online em https://shopingressos.com.br.