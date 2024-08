Adolescente de 13 anos é estuprada por 10 homens após marcar encontro com namorado

Menina sofreu estupro coletivo durante encontro com suposto namorado

Uma adolescente de 13 anos foi vítima de estupro coletivo durante um encontro com o suposto namorado, de 15 anos, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo a polícia, ela foi violentada sexualmente por pelo menos 10 homens em três locais diferentes. Um suspeito de 19 anos foi preso.

O caso aconteceu em julho deste ano. Antes da família descobrir o crime, por meio da mãe de uma colega, a adolescente ficou sem dar notícias por dois dias. O desaparecimento chegou a ser registrado na delegacia da cidade.

Segundo a delegada Lyvia Cristina Bonella, responsável pelo caso, durante o período em que ficou desaparecida,a menina sofreu uma série de estupros. Não há um número preciso de suspeitos, mas a polícia estima que pode chegar até 12 homens.

“Tinha um rapaz com quem ela tinha, ou achava que tinha, um relacionamento, também menor de idade. Esse rapaz marcou um encontro com ela para ficarem juntos em uma casa emprestada. Só que, quando ela chegou, não tinha só esse rapaz”, disse a delegada em entrevista ao G1.

De acordo com o relato da vítima, o suposto namorado queria que a adolescente fizesse sexo com ele e outro rapaz. Ela negou, mas foi ignorada. A delegada contou à reportagem que a menor afirma ter mantido relação com um deles, ingerido bebida alcoólica e depois outros meninos apareceram e a levaram para outra casa.

No local, ela disse ter sido estuprada por oito pessoas. O grupo e a vítima ainda se mudaram para outro imóvel, onde ela teria sido abusada por mais três pessoas.

Lyvia disse que a adolescente confirmou as violações que sofreu durante a escuta personalizada, quando um profissional da psicologia acompanha o depoimento da vítima. “Ela havia ingerido bastante bebida alcoólica. Era a única menina no local em um grupo de meninos”, afirmou a delegada.

A delegada disse que ainda não sabe se a vítima permaneceu em cárcere ou no local por espontânea vontade. “Nem que ela quisesse ir embora, não poderia, eram vários rapazes contra ela e foram dando bebida alcoólica. Uma situação extremamente delicada mesmo.”

Estupro foi gravado

A testemunha que contou sobre o estupro aos pais da vítima descobriu a situação ao assistir um vídeo da adolescente sendo violentada. Pelas imagens, a polícia identificou cinco dos envolvidos.

De acordo com a delegada, quatro dos identificados são menores de idade e o outro, que foi preso, maior. “Consegui identificá-lo porque ela mantinha conversa com eles pelo Instagram e os pais autorizaram que eu verificasse, inclusive, foi para perícia para ver se descobrem mais alguma coisa”, afirmou Lyvia.

Suspeito preso

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que um suspeito de 19 anos foi preso na noite da última sexta-feira (9), no bairro Tupiry. Ele era procurado por abusar sexualmente de uma adolescente de 13 anos. O celular dele foi apreendido, segundo a pasta.

“Diligências são realizadas visando a localização e a prisão de outros envolvidos”, afirmou a SSP. O caso foi registrado como estupro de vulnerável e captura de procurado na Delegacia de Defesa da Mulher de Praia Grande.

*Com informações do Metrópoles