Passageira é arremessada de moto e morre em Avenida de Manaus

A passageira de um motociclista por aplicativo, que ainda não foi identificada, morreu após sofrer um grave acidente de trânsito na Avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, durante a tarde desta quinta-feira (15).

De acordo com testemunhas, a vítima, que era passageira de um motociclista por aplicativo, foi jogada no chão e com o impacto, acabou morrendo na hora.

Ainda não há informações sobre como o acidente ocorreu. O motociclista ficou ferido. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo.