Thiago Alcântara se despede dos gramados aos 33 anos: confira os destaques de sua carreira

Um dos principais jogadores da atualidade, o meio-campista Thiago Alcântara, pegou muita gente de surpresa e anunciou a aposentadoria do futebol aos 33 anos.

Vale destacar que ele era cotado em diversas equipes, já que teria o contrato com o Liverpool encerrado. Até mesmo o Flamengo sonhava em contar com o meio-campista. Com isso, o nome do craque movimentou muito os campos e operadores como a Betnacional.

“Estarei sempre disposto a retribuir o que me foi dado e sou grato pelo tempo que desfrutei. Obrigado, futebol. E a todos que me acompanharam e me tornaram um jogador e uma pessoa melhor ao longo do caminho”, escreveu o jogador nas redes sociais, anunciando a aposentadoria.

A carreira de Thiago Alcântara

Filho do brasileiro Mazinho, que foi campeão mundial em 1994 pelo Brasil, Thiago Alcântara nasceu na Itália e se naturalizou espanhol. Ele chegou a jogar no Sub13 e Sub15 do Flamengo, mas foi para as categorias de base do Barcelona em 2005, ainda no Sub15.

No clube Catalão, ficou até 2012/13, onde se tornou profissional e fez sucesso com muitas conquistas. Foram 101 jogos, com 11 gols na equipe principal, antes de se transferir para o Bayern de Munique.

Na Alemanha foram sete temporadas, todas com destaque nos Bávaros, mantendo o alto nível. Lá, Thiago acumulou diversos títulos e entrou em campo em 235 partidas, anotando 31 gols.

Em 2020 ele chegou ao Liverpool cheio de expectativas e conseguiu ir bem nos primeiros anos, mas as lesões o impediram de ajudar mais. Foram 98 jogos e três gols, mas com várias lesões em sequência no time inglês, a pior delas ocasionando uma cirurgia no quadril, o deixando de fora dos jogos por quase 10 meses.

No retorno, jogou apenas cinco minutos, mas voltou a sentir dor. Dessa forma, com apenas um jogo na temporada, não renovou com o Liverpool e decidiu encerrar a sua carreira.

Em meio a isso, Thiago Alcântara também defendeu a Seleção Espanhola na sua carreira, que foi a sua escolha. Ele disputou a Copa do Mundo da Rússia em 2018 e a Eurocopa em 2021.

Antes, chegou a ficar na lista preliminar para a Copa do Mundo no Brasil, mas foi cortado por lesão no joelho. O meia também perdeu a Eurocopa 2012 por lesão, assim como as Olimpíadas de Londres.

Os títulos de Thiago Alcântara

Multicampeão, Thiago Alcântara foi vencedor por onde passou. Ao todo, foram 27 títulos em sua carreira. Confira!