Facção criminosa decepa oito dedos de adolescente em Manaus

Vítima foi atendida no SPA da Zona Sul

Um estudante de 14 anos teve oito dedos das mãos decepados por supostos membros de facção criminosa no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus, após ser acusado de furto.

Segundo a Polícia Militar, o adolescente foi atendido no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul, no bairro Educandos, com os dedos cortados. Neste momento, a equipe recebeu a informação que o estudante foi “punido” por traficantes da área, já que estava sendo acusado furtar carteiras de uma escola.

Devido a gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida para o Pronto-Socorro da Criança da Zona Sul. Até o momento, a Polícia Civil do Amazonas informou que não houve registro de Boletim de Ocorrência sobre o caso, e as secretarias de educação estadual e municipal afirmaram que não há informações sobre furto, e nem que o aluno faz parte do sistema público de ensino.

*Com informações do portal Acrítica.