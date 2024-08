Homem é preso após invadir sede do PL e furtar totem de Bolsonaro

Suspeito arrombou porta de vidro do local e foi localizado pouco tempo depois do crime, andando com os itens furtados

Um homem de 44 anos, foi preso em Rondonópolis, cidade no interior de Mato Grosso, após invadir a sede do Partido Liberal (PL), e furtar um totem do ex-presidente Jair Bolsonaro, além de uma bandeira do Brasil.

Segundo portais de notícias locais, o homem quebrou a porta de vidro do prédio e invadiu o local, saindo com os itens furtados logo em seguida. A Polícia Militar foi acionada por uma testemunha que presenciou o furto.

Durante rondas na região, o homem foi encontrado no cruzamento de duas avenidas, carregando os materiais furtados e com uma lesão no braço, originária de ter quebrado a porta de vidro.

O homem foi detido e encaminhado até a delegacia de Polícia Civil da cidade, onde o caso segue sendo apurado. O caso aconteceu na terça-feira (13).

*Com informações do site JD1 Notícias