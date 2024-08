Inscrições abertas para capacitação gratuita para jovens haitianos em Manaus

A capacitação faz parte da 1ª edição do projeto “Jèn an Aksyon” (Jovens em Ação)

A Associação Hermanitos, em parceria com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), abriu inscrições para capacitação profissional gratuita para jovens haitianos em Manaus.

A capacitação faz parte da 1ª edição do projeto “Jèn an Aksyon” (Jovens em Ação). As inscrições seguem até sábado (17), por meio do link: https://forms.gle/6Py3Arm1HmuvuNbC6.

Os jovens haitianos passarão por uma jornada gratuita de desenvolvimento profissional com cursos, palestras e oficinas na busca pelo primeiro emprego.

As atividades da primeira edição, exclusiva para haitianos entre 14 e 22 anos, serão realizadas entre agosto e outubro.

Capacitação profissional

Como incentivo à participação no programa, os jovens receberão apoio com lanches e vale-transporte, com diploma de conclusão para quem finalizar a jornada.

A metodologia do projeto se propõe a desenvolver habilidades técnicas e pessoais para o mercado de trabalho.

Ao longo de 182 horas, o curso incluirá aulas teóricas e práticas de temas como informática, educação financeira, habilidades socioemocionais e de orientação vocacional.

As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, durante o turno matutino ou vespertino, a depender da disponibilidade dos participantes selecionados.

O diretor-presidente do Hermanitos, Tulio Duarte, afirma que “o nosso objetivo é pôr esses jovens como protagonistas do seu próprio futuro”.

Segundo ele, “ao final da capacitação, eles estão aptos a conquistar a primeira oportunidade de emprego e ingressar em programas como Jovem Aprendiz”.

Para mais informações ou dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp do Hermanitos (92) 99355-2094 ou acesse as redes sociais @hermanitos.org.br.

*Com informações da assessoria