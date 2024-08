Estudante sofre sequestro relâmpago em estacionamento de faculdade em Manaus

Os suspeitos a forçaram a entrar em seu próprio veículo e a dirigir com eles para fora da unidade de ensino.

Uma estudante relatou nas redes sociais que foi vítima de um sequestro relâmpago na quarta-feira (14) no estacionamento de uma faculdade particular, em Manaus. Ela contou que foi abordada por criminosos após sair da aula. Os suspeitos a forçaram a entrar em seu próprio veículo e a dirigir com eles para fora da unidade de ensino.

“O rapaz saiu de dentro de um carro modelo Sandero azul e me abordou, apontando uma arma, pedindo que eu entrasse no meu carro e desse a chave pra ele. Rodaram comigo por quase uma hora e só me liberaram depois de eu resetar meu celular”, disse.

A estudante ainda informou que foi abandonada pelos criminosos no bairro do Tarumã. Os suspeitos levaram alguns pertences, como o celular e o carro da vítima.

Segundo a aluna, ela registrou um Boletim de Ocorrência em uma delegacia e apresentou à universidade particular, solicitando acesso às imagens das câmeras de segurança.

Em nota, a universidade lamentou o ocorrido e informou que foi reforçado as equipes de segurança no local.

Leia a nota na íntegra:

”Lamentamos o fato ocorrido no dia 14 de agosto, que tomamos conhecimento na tarde de hoje (15) e gostaríamos de informar que, de imediato, reforçamos as equipes de segurança, para ampliar as rondas ostensivas durante todo o período de funcionamento das unidades, para garantir a segurança e bem-estar de nossa comunidade acadêmica, colaboradores e visitantes.

Além disso, a rede de iluminação das áreas externas já passa por ampliação.

Destacamos o compromisso com nossos discentes e docentes, tanto que nossa equipe interna manteve contato com a aluna para prestar o devido atendimento, tomar conhecimento dos fatos e colocar-se à disposição para o que for necessário.

Reiteramos também nosso compromisso com a segurança de todos e a manutenção de um ambiente tranquilo e protegido”.