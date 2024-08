Bombeiros combatem incêndio em vegetação nas perto do aeroporto de Lábrea

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) combateu, na tarde da quinta-feira (15/08), um incêndio em uma área de vegetação próximo do aeroporto do município de Lábrea (a 702 quilômetros da capital). Na ação, as equipes da Operação Aceiro utilizaram 1.500 litros de água para combater as chamas. Não houve registro de vítimas.

De acordo com informações preliminares, a equipe da Operação Aceiro foi até o local após visualizar uma nuvem de fumaça escura. Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram a presença de diversos focos de incêndio na área de vegetação, próximo à estrada que dá acesso ao aeroporto do município. Em rápida ação, os militares conseguiram controlar as chamas usando abafadores, bombas costais, além de mangueiras d’água.

“Devido à grande extensão atingida pelas chamas, utilizamos uma picape equipada com o kit de combate a incêndio, que nos auxiliou no controle e combate ao fogo, possibilitando um trabalho mais rápido da nossa equipe da Aceiro, que contou ainda com a ajuda de homens da Força Nacional”, enfatizou o coronel Reinaldo Menezes, subcomandante-geral do CBMAM.

Combate aos incêndios

Desde o mês de junho, já foram mais de 7.600 mil focos de incêndios combatidos por meio da Operação Aceiro 2024, sendo a maioria deles nos municípios que integram a região sul do estado, também conhecida como “Arco do Fogo”. O objetivo da missão é mitigar os impactos do fogo, que se agrava durante a estiagem.