O Bitcoin pode ser sua moeda de pagamento de compras e serviços?

Realizar suas compras utilizando o Bitcoin já é possível em inúmeras plataformas e lojas virtuais. O processo de aceitação dessa criptomoeda é de anos, mas a cada dia ele aumenta sua presença no mercado. Dá para adquirir com o Bitcoin desde produtos de alimentação, passagens aéreas, entretenimento e muito mais.

Hoje falaremos sobre esse tema e as vantagens que o usuário pode ter ao realizar seus pagamentos com essa moeda. Inclusive acompanhando o preço do Bitcoin hoje dará para saber se uma compra pode valer ainda mais a pena se a moeda em suas mãos estiver valorizada.

É interessante usar o Bitcoin como meio de pagamento?

Em determinados casos é bem interessante e falaremos sobre isso mais adiante. Apenas como informação, El Salvador um pequeno país da América Central com 6 milhões de habitantes que tem como sua moeda oficial o dólar americano adotou em 2021 o Bitcoin como moeda oficial juntamente com a moeda americana.

Vale lembrar que com a utilização maciça dos cartões de crédito e débito muitas pessoas nem ao menos se lembram que existem taxas embutidas nos preços que estão pagando, já que as operadoras desses cartões cobram dos comerciantes essas taxas a cada transação efetuada.

Por outro lado, ao realizar seus pagamentos com Bitcoin muitas empresas acabam por oferecer descontos extras pois não são cobradas taxas do comerciante. Como o Bitcoin foi a primeira criptomoeda lançada no mundo hoje ela adquiriu uma grande popularidade também entre os investidores. Essa confiança é graças à segurança oferecida pela tecnologia Blockchain

O Blockchain é uma tecnologia que junta um conjunto de informações que se conectam por meio da criptografia. Ela faz o armazenamento dos dados de maneira sequencial e esses dados são compartilhados pelos próprios usuários, evitando intermediários.

É como se fosse um gigantesco livro-caixa, porém público, com isso se evitam as fraudes já que cada operação é rastreável. As vantagens oferecidas ao utilizar o Bitcoin como meio de pagamento acabam por trazer um benefício extra ao cliente e ao comerciante, podemos enumerar uma série de outras vantagens ao pagar com Bitcoins:

O comércio em geral concede descontos aos clientes que pagam com Bitcoin e outras moedas.

Pagamento de boletos, hotéis e viagens

Segurança dada pela tecnologia Blockchain

Menores taxas em operações internacionais

Os pagamentos criptográficos são anônimos

Os pagamentos criptográficos são verificados pelo blockchain que registra absolutamente todas as transações efetuadas com 100% de transparência. Essas transações com a Bitcoin são vinculadas ao endereço da carteira criptográfica e não pela identidade do usuário.

O futuro está aqui

O Bitcoin tem aumentado sua participação como meio de pagamento graças às suas características e a tendência é que a cada dia mais haja oportunidades de usá-lo no nosso dia a dia.

Existem três maneiras diferentes de utilizar essa moeda digital, pode ser através dos cartões pré-pagos, aliás uma das mais conhecidas do público.

O usuário tem a possibilidade de recarregá-los através das exchanges, de carteiras virtuais ou mesmo de apps específicos que trabalham com moedas digitais.

No caso dos apps eles armazenam os Bitcoins além de outras criptomoedas e desse modo o usuário pode de imediato transferir os Bitcoins para outro estabelecimento caso a moeda seja aceita.

Finalmente, outra possibilidade é utilizar as conhecidas carteiras digitais que armazenam vários tipos de criptomoedas. Para isso basta que o usuário transfira os seus Bitcoins na transação com sua criptomoeda. O usuário precisa acessar sua carteira, indicar o endereço da pessoa ou empresa a que o pagamento será destinado e concluir a operação.

O Bitcoin opera em uma rede descentralizada, o que quer dizer que nenhum Banco Central ou governo tem condições de controlar essa operação. Portanto, o Bitcoin estará sempre protegido das incertezas econômicas e políticas, o que ocorre constantemente com as moedas fiduciárias.

A tendência futura é que os comerciantes começam a adotar cada vez mais os pagamentos em Bitcoin e outras criptomoedas, além disso a tecnologia utilizada para pagamentos criptográficos tem se tornado ainda mais simples e segura.

Enfim, o Bitcoin com certeza com o tempo ocupará um lugar de destaque como mais um meio de pagamento. O número de estabelecimentos que aceitam essa moeda tem crescido, chegando aos milhares espalhados pelo mundo, assim como a aceitação das pessoas e o interesse delas. O que na verdade precisa ocorrer é o público em geral ir se acostumando com essas mudanças, porque esse será o futuro.