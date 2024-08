VÍDEO: mulher é atropelada e tem perna esmagada por ônibus no T2 em Manaus

O caso ocorreu no Terminal 2, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul da capital

Uma mulher foi atropelada por um ônibus dentro do Terminal 2, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. O caso ocorreu na segunda-feira (12), a vítima teve as pernas esmagadas durante uma manobra do veículo para entrar no local.

Câmeras de segurança do T2 registraram o momento em que a mulher tentava atravessar quando foi atropelada pelo ônibus. A vítima teve as pernas esmagadas pela roda do transporte coletivo.

Apesar do ocorrido, imagens feitas por passageiros mostram a mulher viva embaixo do veículo.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada para uma unidade hospitalar. Não há informações do estado de saúde dela.