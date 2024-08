MPAM aciona Semsa para garantir imunização infantil em Manaus

Ação é fundamental para garantir a proteção da saúde infantil no estado do Amazonas

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) solicitou a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa) a indicação das unidades de saúde que possuem imunizantes contra a Covid-19.

Com o objetivo de cumprir seu dever constitucional e assegurar a imunização de crianças e adolescentes, a ação é fundamental para garantir a continuidade e eficácia do Projeto “Juntos pela Vida”, que visa a proteção da saúde infantil no estado do Amazonas.

Diante da intensificação das auditorias do projeto e do aumento da demanda por vacinas, a medida visa garantir que as escolas participantes possam orientar adequadamente pais e responsáveis sobre onde encontrar os imunizantes.

Assim, busca-se contribuir para a ampliação da cobertura vacinal e para a prevenção de surtos na capital amazonense.

O ofício é direcionado ao secretário municipal de Saúde, Djalma Pinheiro Pessoa Coelho, e solicita a indicação das unidades de saúde que possuem imunizantes contra a Covid-19, com foco no atendimento ao público de até 5 anos, incluído no Programa Nacional de Imunizações (PNI).

O objetivo é que essa relação seja compartilhada com as instituições de ensino participantes do projeto em 2024.

Romina Carmen Carvalho, promotora de Justiça e coordenadora do CAO-IJ, enfatizou que o projeto ‘Juntos pela Vida’ reflete o compromisso do MPAM com o direito à saúde, conforme estipulado pela Constituição.

“A demora nos atendimentos e a falta de vacinas nas UBS são motivos para aumento de desconfiança da população e desmotivação em relação ao ato de vacinar. É importante que a população, principalmente a parcela vulnerável e periférica, seja atendida com eficiência, devendo haver o planejamento adequado por parte da administração pública”, comentou.

Com essa iniciativa, o MPAM reforça seu compromisso com a proteção da saúde pública e assegura que medidas adequadas sejam tomadas para enfrentar o aumento da demanda por vacinas.

Projeto teve sete escolas auditadas nesta semana

Desde segunda-feira (12), foram auditadas sete instituições de ensino, das quais três são escolas municipais, duas são centros socioeducativos e duas, escolas estaduais. Hoje, os centros educacionais de tempo integral Zilda Arns Neumann e João dos Santos Braga atingiram, respectivamente, 80,93% e 84,60% de cobertura vacinal, o que corresponde a 792 e 961 alunos.

Sobre o Projeto Juntos Pela Vida

O “Juntos Pela Vida” é uma iniciativa institucionalizada e premiada pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que visa garantir o direito à saúde e à vida de crianças e adolescentes. A entrega do selo do projeto está programada para outubro de 2024, reconhecendo os gestores que contribuíram para o sucesso da iniciativa.

*Com informações da assessoria